Así fue el romántico entrenamiento de Jennifer Lopez y Alex Rodríguez

No cabe duda de que Jennifer Lopez y Alex Rodríguez son la pareja más estable y admirada del momento, ambos ya son adultos maduros, con hijos y con carreras reconocidas en sus rubros, ahora comparten una vida no solo de pareja sino que van más allá con rutinas saludables para cuidarse ambos en medio de los sentimientos que se tienen el uno al otro.

La pareja fue vista el domingo 20 de enero, saliendo dde un reconocido gimnasio en una localidad de Miami Beach, Florida, Estados Unidos. Jennifer lucía un divertido calzado deportivo de color naranja neón que era perfecto para su look deportivo. Justo un día antes,

también había sido vista entrenando, sin duda el tema del cuidado del cuerpo es algo religioso para ella. Sobre esto comentó en una entrevista:

"Tengo dos hijos increíbles y un gran novio. No tengo todo resuelto, y todo no es perfecto. "Pero me siento muy orgullosa de que con todas las cosas por las que he pasado en mi vida personal, todavía soy bastante optimista y cuido mi cuerpo para sentirme bien con lo que veo y soy"

Jennifer Lopez shows off her incredible figure in a crop top for workout with Alex Rodriguez – Daily Mail https://t.co/X0Zk9z2nsk

— Jennifer Lopez (@JennifLopez24x7) January 20, 2019