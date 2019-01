Ashley Graham en campaña de trajes de baño con modelos de tallas reales

Ashley Graham es una modelo que logró lo que nadie pensó que sería posible, imponer un nuevo estandar de tallas donde todas las mujeres se sintieran incluidas. Así fue como la modelo logró que el termino 'plus size' tuviera mayor visibilidad en el mercado logrando convertirse en el rostro de diferentes marcas y revistas con la bandera de las verdaderas curvas de las mujeres.

Ashley Graham protagoniza una nueva campaña con curvas verdaderas

Ashley es la protagonista de una nueva campaña y realmente se ve impresionante, se trata de la nueva colección de 'Swimsuits For All'. Una marca que tiene como rostro a la modelo de 31 años. Recientemente 'Swimsuits For All' relanzó su línea 'Essentials' una colección capsula que incluye 7 trajes nuevos, con cordones y recortes estratégicos de una pieza como conjuntos de bikini a rayas y recortes, todo en esenciales colores como el blanco y negro. Las tallas van desde el tamaño 4 hasta el 24.

La modelo ha luchado durante años por la visibilidad de mujeres que no tiene tallas 90-60-90 pero que son igual de hermosas, seguras y llenas de cualidad más allá de una talla. En los últimos años ha sido la conductora de la transmisión del Miss Universo logrando mayor visibilidad y popularidad.

