Chris Evans y Tom Holland se unen a Netflix para una nueva película: The Devil All The Time

La expansión del universo cinematográfico de Marvel ha sido un punto clave que Netflix busca aprovechar. El gigante del streaming continúa cazando a estos protagonistas para darles la oportunidad de nuevos proyectos. Y tal es el caso de Chris Evans (Capitán América) y Tom Holland (Spiderman).

El servicio de películas y series por Internet anunció la nueva producción: The Devil All The Time. Se trata de una adaptación de la novela de Donal Ray Pollock, en 2011. A través de la cuenta de Twitter @SeeWhatsNext, Netflix confirmó la llegada de la filmación.

Una pareja de asesinos en serio, un predicador de fe y un policía corrupto son las historias que narra la película. Estará ambientada en los años 60, exactamente dos décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Y un reparto le darán vida a los protagonistas: Chris Evans, Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Eliza Scanlen, Mia Wasikowska y Gabriel Ebert.

Chris Evans, Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgard, Mia Wasikowska, and Eliza Scanlen will star in “The Devil All The Time,” a midwestern gothic involving a serial killer couple, a faith-testing preacher, and a corrupt local sheriff in a story told across two decades pic.twitter.com/C0mMe0y2K7 — See What's Next (@seewhatsnext) January 16, 2019

El director estadounidense Antonio Campos estará a cargo del rodaje. Ya ha trabajado anteriormente para Netflix con producciones como The Punisher y The Sinner.

Pese a que no existe todavía una fecha de estreno anunciada, lo confirmado es que las grabaciones comenzarán en febrero. Será una nueva oportunidad de ver a Chris Evans en otro papel. E incluso Tom Holland, que este año viste nuevamente el traje de Spiderman en "Far From Home".

