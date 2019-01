Ben Affleck y Jennifer Garner acuden juntos a la iglesia después del polémico divorcio

La historia de Ben Affleck y Jennifer Garner sin duda ha resultado muy inspiradora para muchas parejas, pues siendo tan famosos y con un estatus económico muy estable, una familia con niños y lo que parecía ser el hogar feliz, pues no lograron vencer las adicciones de Affleck y tuvieron que terminar su relación con un polémico divorcio.

El actor de 46 años y protagonista de films como 'La Liga de la Justicia' fue visto este fin de semana, precisamente el domingo 20 de enero, llegando solo a la iglesia de la localidad de Brentwood, California, en los Estados Unidos.

Jennifer Garner and Ben Affleck are seen together at church in LA with their kids… three … https://t.co/O1siMmLUH0 pic.twitter.com/cJ36dQyzvy

— Jenkers News (ENG) (@jenkers_en) January 20, 2019