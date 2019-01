A 10 años de su estreno: Así lucen los actores de la película hindú Quién quiere ser millonario

Quizás la película más exitosa realizada en la India, Slumdog Millionaire, cumple 10 años de ser estrenada en Estados Unidos y Latinoamérica. A continuación presentaremos un antes y después de sus principales actores.

El filme fue dirigido por el aclamado director Danny Boyle quien obtuvo el Oscar a Mejor Director. Por su parte la cinta gano en categorias como Mejor Sonido, Mejor Montaje, Mejor Fotografía, Mejor Canción Original, Mejor Banda Sonora, Mejor Guion Adaptado y Mejor Película.

El reconocido actor del cine hindú Anil Kapoor quien interpretó al presentador del programa Quien Quiere Ser Millonario, tuvo apariciones en películas como Misión Imposible o en la popular serie norteamericana "24".

Los niños

Los actores infantiles se codearon con los actores principales, incluidos Anil Kapoor e Irrfan Khan, y continuaron ganando admiración por sus habilidades de actuación loables. Los niños ya han crecido. Los medios internacionales cantaron alabanzas a su elenco de jóvenes, pero ¿dónde están ahora?

Tanay Chheda ("Middle Jamal"), de 19 años, es ahora un estudiante del internado Choate Rosemary Hall en Connecticut. Se está preparando para ir a la universidad.

Rubina Ali ("Latika más joven"), de 18 años, asiste a la escuela gracias a la confianza de la película. Ella vive en un nuevo hogar con su familia. También participó en un cortometraje documental español, La Alfombra Roja (The Red Carpet) que se basó en su vida después de Slumdog Millionaire.

Ashutosh Gajiwala ("Middle Salim"), de 22 años, está estudiando medios de comunicación en St. Xavier's, una de las universidades más estimadas de la India. Él está interesado en perseguir la ley, pero también está mirando películas.

El joven 'Jamal' Ayush Mahesh Khedekar (15) ya creció. Apareció en un par de seriales hindú.

Los protagonistas

Dev Patel ha tenido una carrera sostenida tanto en cine como en televisión, durante la grabación de Slumdog Milloionaire, ya el británico formaba parte de la exitosa serie Skins, luego de la película ha aparecido en series como The Newsroom y en películas como The Last Airbender, El exótico hotel Marigold y la reconocida Lion donde fue nuevamente nominado a varios importantes premio.

Freida Pinto luego de su participación en Slumdog Millionaire saltó a la fama y su participación en peliculas de Hollywood se reiteraban, formó parte del elenco de You Will Meet a Tall Dark Stranger, El planeta de los Simios, entre otras películas.

Dev y Freida fueron novios por muchos años.

