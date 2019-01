Jennifer Lopez se muestra sin una gota de maquillaje en esta inspiradora publicación

Pensar en Jennifer Lopez siempre nos lleva a pensar en una estrella con mucho maquillaje, peinados y vestuarios que nos confirman que es una verdadera celebridad, pero más allá de eso, hay una mujer de carne y hueso, con dos hijos y con casi 50 años, ahora con un novio deportista y empresario, así como un cuerpo envidiable, pero lejos de sentirse realizar, Jlo decidió mostrarse como realmente es.

Jennifer Lopez es más real de lo que muchos creen

Sucedió este viernes 18 de enero, con la interprete de éxitos como 'Play', 'On the floor' y más recientemente 'Te boté II', decidió usar su cuenta de instagram para hacer una inspiradora publicación. Jennifer Lopez subió una selfie sin una gota de maquillaje y la rección de asombro de los seguidores no se hizo esperar. Jennifer usó la etiqueta de 'Sin filtro' precisamente para complementar lo que reveló en su más reciente entrevista donde compartió un poderoso pensamiento para inspirar a millones de personas que la ven como un ejemplo a seguir:

"Tengo dos hijos increíbles y un gran novio. No tengo todo resuelto, y todo no es perfecto. Pero me siento muy orgullosa de todas las cosas por las que he pasado en mi vida personal, aún soy optimista y optimista"