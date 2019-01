Demi Lovato reaparece en sus historias de Instagram para alabar el trabajo de sus colegas

Aunque Demi Lovato ha iniciado tímidamente el 2019 con breves apariciones en sus redes sociales, la cantante y actriz no ha perdido oportunidad para opinar sobre lo que está sucediendo a su alrededor, siempre oportuna y apoyando las causas sociales de aceptación y diversidad, en este caso, Demi decidió empoderar a las mujeres.

Los stories de Demi Lovato son su nueva ventana de comunicación

Justo el sábado 19 de enero, Demi Lovato, tomó a sus fans por sorpresa, al escoger seis temas de su playlist y los compartió en sus historias de forma cronológica para completar la siguiente frase:

"Orgullosa de las mujeres que están haciendo música hoy"

Cada historia mostraba a la cantante escuchando los temas '7 rings' de Ariana Grande, 'More than words' de Lauren Jauregui, 'Dancing with a stranger' de Sam Smith con Normani, 'Nights like this' de Khelani, 'Nothing breaks like a hearts' de Miley Cyrus y 'Without me' de Halsey. Precisamente, este último tema, se convirtió en número uno en la lista Billboard Hot 100, siendo el primer sencillo de una solista en hacerlo, desde 'Hello' de Adele.

Aún se desconoce si Demi lanzará pronto música nueva o se seguirá enfocando en su recuperación. Su último tema fue lanzado durante el segundo semestre de 2018.