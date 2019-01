Demi Lovato y su inspiradora razón para no participar del #10YearsChallenge en las redes

La ex chica Disney, Demi Lovato, quiso aprovechar toda la atención que por estos días arrastra el reto viral del momento, #10YearsChallenge, para enviar un poderoso mensaje a sus fans.

Mientras que, famosos y no famosos han inundado Internet con el reto en el que se postean dos imágenes, una actual y otra de hace 10 años, la cantante estadounidense prefiere vivir.

Así lo hizo saber, luego de sumarse al reto, pero de una manera muy original y con la cual ha querido dar un importante mensaje.

Sobre un fondo negro, la cantante escribió en sus historias de Instagram:

El impactante mensaje ha desatado una ola de reacciones en la red social, en la que muchos de sus fans apoyaron y compartieron el sentir de Demi.

Sin duda que la cantante, ha mostrado una faceta mucho más madura luego de atrevesar por un proceso de recuperación, luego de sufrir una sobredosis que casi le cuesta la vida.

Notablemente se ve, que ahora la joven está apostando por un modo de vida saludable, que incluye pasar más tiempo con seres queridos y amigos y menos en las redes sociales.

El #10YearChallenge de la ex Disney se viralizó y ha sido compartido por muchos de sus fans, que le agradecen que "siempre tenga las palabras correctas".

@ddlovato

thank you, you really always have the right words pic.twitter.com/SPvGeHhdLl

— ♑ (@Mayortegaok) January 16, 2019