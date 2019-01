FOTOS: Así luce la primera Miss Intercontinental mexicana, a pocos días de entregar la corona

View this post on Instagram

Este mensaje es muy especial. Por que da pie a una despedida, que no quiero que llegue pero sin duda alguna tiene que culminar la mejor etapa de mi vida ! Miss Intercontinental ha cambiado mi vida en todos los aspectos y ha hecho de mí una mujer que ni yo conocía, independiente, fuerte, guerrera, disciplinada y autosuficiente , he conocido lugares maravillosos, personas increíbles y me ha regalado las mejores experiencias en mi vida que han marcado y han dejado sin duda alguna una huella en mi corazón. Primero que nada quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de trazar en mi destino el ser una reina de belleza, porque solo él sabe que está etapa iba a cambiar mi vida por completo, también quiero darle las gracias a las dos personas que me dieron la vida (mis padres ) por forjar en mi valores que al día de hoy hacen ser a Veronica Salas una mejor persona, quiero agradecer a Paul Marcell porque creer en mi y darme la oportunidad de representar a Mexico a nivel internacional, por todo el apoyo y la complicidad y por brindarme una valiosa amistad que sé que perdurará por el resto de mi vida ! Por último pero no menos importante quiero agradecer a todas las personas que vivieron conmigo esta experiencia y que me han brindado su apoyo incondicional como lo son: equipo de producción, diseñadores, maquillistas, amigos, patrocinadores y demás personas que han vivido de cerca conmigo esta etapa pero sobre todo un agradecimiento muy especial a todos mis fans y seguidores que comparten su cariño conmigo y que me hacen crecer en todos los aspectos día con día!!! Quiero concluir este mensaje dejando una de mis frases favoritas que en mi ha sido fuente de inspiración : “Haz de los obstáculos escalones para aquello que quieras alcanzar” y a la futura Miss Intercontinental México solo le puedo decir… creer en ti es la base del éxito !!! Mis palabras de despedida 😢😢😢😢😢❤️❤️❤️❤️❤️ #missintercontinental2017 #verosalas MakeUp y peinado by me 😍❤️ Dress by @davidambrossio baby gracias por este hermoso vestido para esta ocasión tan especial para mi, te adoro y tu eres mi amuleto de la suerte ❤️❤️❤️❤️❤️❤️