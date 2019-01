Luisito Rey le habría pedido al actor Andrés García que lo ayudara a matar a la mamá de Luis Miguel

Sigue la polémica por el paradero de la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, de la cual no se tiene rastro desde hace 33 años.

Ahora fue el actor mexicano Andrés García, quien revivió la controversia al declarar en una entrevista a Un nuevo día que Luisito Rey, esposo de Marcela y padre de Luis Miguel, le había pedido ayuda para matarla.

"Efectivamente, Luisito me pidió que viniera a España diciéndome que Micky tenía un problema muy serio. El problema era él, que quería matar a Marcela. (Me dijo) 'ayúdame a matar a Marcela'. Ya Durazo me había dicho 'abusado con ese loco, quiere que lo ayude a matar a su mujer, a mí ya me lo pidió"", declaró García.