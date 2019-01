La conmovedora historia real tras la última canción en A Star is Born

A Star Is Born fue una de las películas más grandes de 2018, y no es sorprendente, ya que es una increíble historia de amor protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper.

Una de las razones principales por las que fue tan bueno fue que Bradley Cooper (quien dirigió la película y la protagonizó) y Lady Gaga, ambos eligieron cantar en vivo en lugar de pre-grabar sus actuaciones. Esto los hizo mucho más emotivos; con una escena en particular siendo muy afectada por esto.

El especial The Road To Stardom: Making A Star Is Born, se lanzó esta semana, en la que Gaga revela la trágica razón por la que la escena final fue tan increíblemente conmovedora.

Justo antes de que tuviera que grabar "Nunca volveré a amar", Gaga recibió la desgarradora noticia de que una de sus mejores amigas, Sonja Durham, había perdido su batalla contra el cáncer de mama, cerebro y pulmón en etapa cuatro.

Hablando sobre recibir las noticias, Gaga dijo: "Recuerdo ese día muy poco, de alguna manera. De hecho, dejé el set".

El plan era retrasar el rodaje, pero después de hablar con el marido de Sonja y decidir qué es lo que ella hubiera querido, Gaga decidió seguir adelante con la escena.

Pidió a los extras de la audiencia que la ayuden a superar el desempeño al usarlo como un homenaje a Sonja y su esposo.

Ella les dijo: "Si pudieran ayudarme hoy y realmente pensar no solo en Sonja sino en cómo se siente perder a alguien, piensa en su esposo tal vez, para mí. Creo que la energía penetrará en esta habitación. Creo que ella lo oirá".

