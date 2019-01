El jorobado de Notre Dame tendrá su versión live action, lo nuevo de Disney

View this post on Instagram

Reposted from @disney.freaksmx – Que van a hacer un Live Action de El Jorobado de Notre Dame y posiblemente protagonizado por Josh Gad?…. Mmmmm… Solo falta que confirmen y a ver si sacan la adaptación de Pocahontas para que ya se hagan mis 5 películas favoritas en L.A. En lo personal no creo que sea mal casting para Quasimodo peeeeero su creo que ya está demás cuando hacen refritos de actores al igual que Dwayne Johnson pero bueno ya veremos que show… Ustedes que opinan?