¡Se aburrió! Dani Castro publica sentido descargo en contra de la "gente falsa"

"Nunca escribo mega textos pero necesito que sepan cómo me siento a veces". Así comenzó el descargo con el que Dani Castro arremetió en contra de la "gente falsa".

La influencer publicó un extenso texto, en el que además de reflexionar sobre el pasado año, se refirió a las conductas individualistas de quienes la rodean. "Siempre trato de ayudar a todos quienes puedo y estar disponible para todos. Me cuesta mucho decir que no. Pero pasan días (como hoy) en los que me doy cuenta que cada uno vela por uno mismo y eso me da demasiada pena", comenzó diciendo.

En ese sentido, explicó que "observo todo y me da la sensación que a veces vale más hacer lobby y sonreír falsamente por interés, que el ser humano con valores y un sentido en la vida. Para mí, es obvio que lo segundo me mueve en la vida, pero me tiene mal abrir los ojos y ver que la gran mayoría es del primer tipo de persona".

Una publicación compartida por Dani Castro. (@ladanicastror) el 16 de Ene de 2019 a las 3:06 PST

Luego comentó que la honestidad puede provocar mucho más dolor. Por eso, advirtió que en adelante solo ayudará a quienes la valoran. "Quiero aprender a a escuchar, observar (…) y de esa manera estas cosas no me afecten. Así yo aprendo de todos, pero no permito que me hagan daño", señaló.

Finalmente, aconsejó a sus seguidores "alejarse de todo lo que no sume. Eso estoy haciendo yo. Cara de palo me he salido de grupos y he dejado de seguir a gente que no me suma (…) quiero rodearme de gente buena de adentro y todo parte por mi".

