Clarissa Molina estalla contra rumores sobre un supuesto romance con Toni Costa: "Primero muerta"

View this post on Instagram

#claryfrasedeldia▶️ La cosa más valiosa que puedes hacer es cometer un error–nada puedes aprender de ser perfecto. #miraquienbaila #clarissamolina #elgordoylaflaca #mqbaila #missuniverse #MQBclarissa #MQB #mqballstars #nuestrabellezalatina #univision #republicadominicana #teamclarissa #teamclarissamolina . . . A ley 1 día para ver #miraquienbailaallstars debes de bajar la aplicación univision conecta para poder votar e interactuar con los artista