Ariana Grande estrena '7 rings' y es un tema totalmente trap

Sin duda la versatilidad de vocal de Ariana Grande le ha permitido imitar a grandes voces en el pasado, participar en tributos e incluso interpretar cualquier tipo de género. Lo cierto es que su más reciente sencillo '7 rings' ha optado por inclinarse a un género nunca antes explorado por la cantante.

'7 rings' de Ariana Grande es trap puro

Después del rotundo éxito de 'thank u, next', Ariana ha decidido presentar su nuevo sencillo y pasar la página. El tema le valió muchos records en el 2018 y ahora para empezar el 2019, Ariana ya está lista para presentar su nuevo tema. Se trata de '7 rings', tema que fue presentado con un pequeño adelanto precisamente en el video de 'thank u, next' donde se dejaba leer en la placa del carro que Ariana usó para recrear una escena de 'Legally blonde', una de las tantas películas que recreó en aquel video.

Ahora Ariana sorprende con un nuevo video musical que promete poner a bailar y cantar a todos los fans del trap, el género que en latinoamérica se ha hecho muy popular por interpretes como Bad Bunny. Lo cierto es que no sabemos si este es el primer paso de Ariana par acercarse una vez más al mercado latino.