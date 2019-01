¿Quien se mantiene mejor? Así es el #10YearsChallenge de los Príncipes William y Harry

Con la euforia del #10YearsChallenge, era necesario mostrar a los príncipales miembros de la realeza en su momento 2009 y así compararlos a cómo se ven en pleno 2019. En esta oportunidad es el turno de los #10YearsChallenge Príncipes William y Harry que en 10 años se han convertido en todos unos hombres hechos y derechos.

Príncipes William y Harry han evolucionado con los años

Si viajamos en el tiempo, nos podemos dar cuenta que los Príncipes William y Harry, en 2009, eran como cualquier joven común que empezaba sus 20 años, estudiaban e iban a muchas fiestas. En ésa época era muy común escuchar de los excesos de Harry sobre todo, como el más fiestero de los dos hermanos. A diferencia de William que siempre fue mucho más serio. Ambos tuvieron su preparación militar y finalmente se unieron a la fuerza armada británica con un rango que les otorga ser parte de la realeza.

27/42 #Royal #Facts About #PrinceHarry – Harry’s life was again struck by tragedy in 2009 when his friend Henry Van Straubenzee died. Straubenzee was killed in a car accident just as Harry’s mother had been. Harry serves as a patron of a charity set up in Straubenzee’s honour pic.twitter.com/xfmDixQjoA

— Prince George (@PrinceHRHGeorge) October 17, 2018