El príncipe Harry enamoró a todos con este gesto que tuvo con una niña pelirroja como él

La simpatía del príncipe Harry va más allá de su apariencia. Su dulzura y calidez al tratar al público lo hace tan especial como lo fue su madre, Diana de Gales, por lo que era conocida también como la Reina de Corazones.

Hace un par de días visitó junto a su esposa Meghan Markle la ciudad de Merseyside, en Reino Unido, para celebrar el centenario de la muerte del poeta de guerra Wilfred Owen.

Eliza Morris, una niña de tan solo 4 años, sobresalía de la multitud que se apostó a las afueras de la villa Birkenhead, gracias a que agitaba un cartel que decía: “#GingersUnite, te quiero Harry”.

Prince Harry spotted a little girl holding a sign that said “Gingers Unite”, and what happened next is absolutely adorable #MorningBoost pic.twitter.com/uIpQNYd2xA

El príncipe Harry vio el cartel y por supuesto no pudo quedarse sin hacer nada al respecto. Se acercó a la niña y de la manera más tierna le dio un abrazo.

“Me encanta esto”, fue lo primero que dijo al ver el cartel anaranjado de la niña, que permanecía incrédula de tener tan cerca de ella al príncipe Harry.

Prince Harry gave four year old Eliza Morris a hug after seeing her sign ‘Gingers Unite – I love you Harry’ on a walkabout today.

He said “I love this! Do you love your hair, the sign is amazing!”

Harry stopped as he and Meghan, spent more than 45 minutes chatting to the crowds pic.twitter.com/mkvGQI4yID

— Rebecca English (@RE_DailyMail) January 14, 2019