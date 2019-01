Netflix se niega a eliminar una polémica escena en Bird Box que tiene enfurecido al pueblo de Canadá

Netflix no planea eliminar las imágenes de un descarrilamiento de trenes del mundo real que se usó en su película Bird Box, a pesar de las protestas de los ciudadanos de Lac-Mégantic en Quebec, Canadá, así lo informó el portal The Verge.

La película, en la que la sociedad se desmorona después de la llegada de monstruos inductores de locura, utiliza imágenes de archivo del descarrilamiento para ilustrar las catástrofes resultantes de la presencia de las criaturas. El video fue tomado del desastre de 2013, en el que un tren que transportaba petróleo crudo se descarriló y explotó, lo que resultó en 47 muertes. Fue uno de los desastres más mortíferos en la historia moderna de Canadá. Las imágenes aparecen al principio de la película en un informe de noticias ficticias. No está destinado a representar el evento real de 2013. Aún así, la gente en línea e incluso la alcaldesa de Lac-Mégantic, Julie Morin, le han pedido a Netflix que elimine las imágenes.

"No sé si esto está sucediendo todo el tiempo, pero estamos buscando garantías de Netflix de que los eliminarán", dijo Morin a The Globe and Mail de Canadá. "Pueden estar seguros de que haremos un seguimiento de esto, y nuestros ciudadanos están de nuestro lado".

Aunque Netflix se negó a comentar oficialmente la situación, es una práctica común que los estudios usen imágenes de archivo de eventos de la vida real en películas, especialmente en aquellos con historias post-apocalípticas. Netflix adquirió las imágenes de Pond 5, proveedor de medios de comunicación con sede en Nueva York, que autoriza las imágenes.

Bird Box es una de las películas más exitosas de Netflix hasta la fecha. Netflix afirma que más de 45 millones de cuentas transmitieron la película en los primeros siete días de su lanzamiento.

