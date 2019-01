Miley Cyrus aclara si está embarazada con un divertido tweet

Miley Cyrus fue captada por algunos medios en Miami y desató rumores de un posible embarazo. Así lo aseguraron algunos diarios que publicaron la imagen de la cantante.

El Daily Mail fue de ellos, y publicó la noticia a través de su Twitter, pero fue la misma Miley quien lo aclaró todo con un divertido tweet.

La cantante respondió de una manera muy original, y es que compartió la misma imagen que había publicado el medio, pero con un huevo en la barriga y su boca, haciendo alusión a la imagen del huevo que causó furor en redes y ganó en likes a Kylie Jenner.

I’m not “ Egg-xpecting” but it’s “Egg-celent” to hear everyone is so “ Happy For Us” …. we’re happy for us too! “Egg-cited” for this next chapter in our lives…. Now , can everyone leave me alone and go back to staring at an egg. pic.twitter.com/uPya87cDSz

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) January 17, 2019