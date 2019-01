FOTOS: Meghan Markle se enamora de una perrita en adopción llamada Minnie

Meghan Markle siente una profunda ternura por los perros y cachorros. Así lo demostró la duquesa de Sussex en una visita a "Mayhew", una organización benéfica de animas que ella patrocina.

La esposa del príncipe Harry, quien está embarazada, conoció a varios de los canes que se encuentra en adopción. Pero lo sorprendente del caso es que terminó enamorándose de una pequeña perrita llamada 'Minnie'. Se trata de una Jack Russell Terrier.

Caroline Yates, directora general de la organización, Meghan fue "muy natural con los perros, como uno debe ser". Detalló que la miembro de la Familia Real Británica "preguntó sobre la historia de 'Minnie' y si estaba en adopción. Y para su sorpresa… lo está".

"Oh, ella está temblando", dijo Meghan Markle mientras sostenía a la pequeña cachorra en sus brazos. Sin embargo, la adopción no fue posible por su embarazo. "No podemos llevar a otro perro antes que el bebé, porque nuestras manos están demasiado llenas", expresó.

"Ojalá sea adoptada hoy, cuando todos la vean", agregó sobre 'Minnie'. Recordemos que el primer hijo de la ex actriz llegará para la primavera de este 2019.

Y no es que Meghan carezca de corazón para los perros, porque cabe destacar que ya tiene perros. "Son una parte importante de su vida y de la familia. Tienen uno, pero con el bebé en camino siente que se les pasa la mano", explicó la directora.

Antes de darle un giro a su vida y mudarse a Londres, la duquesa tenía dos cachorros: Guy y Bogart. Ambos habían sido rescatados y los mantenía en su casa en Toronto.

Ahora Meghan Markle y el príncipe Harry han conseguido su propio perro. Aún no han mencionado el nombre, pero ella hizo saber que se trata de una hembra.

En su visita a la organización, la duquesa también saludó a otros canes. Acarició a "Azzy" y "Gallis", que pertenecen a un antiguo usuario de servicios del refugio de mascotas sin hogar.

