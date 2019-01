Madre de Angie Jibaja cuenta detalles sobre el estado de salud de su hija: "Me duele mucho verla donde está"

A solo dos semanas de iniciado el nuevo año, ex participante de Doble Tentación, Angie Jibaja, anunció que se internaría en un centro de rehabilitación.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo explicó las razones por las que tomó la decisión. "Esto lo estoy haciendo por mí, porque quiero estar bien. Por mis hijos, mi familia, los pocos amigos que me queda y por mis fans", afirmó en una historia de la red social, en la que además señaló que se despediría por un tiempo. "Todo esto para mi mejoría. Yo sé que la gente que me quiere estará feliz de que lo haga", dijo camino al lugar.

Luego de esto, nada se supo sobre su estado de salud, pero recientemente su madre, Maggie Liza, habló sobre el duro presente de su hija en el programa peruano "Magaly Tv". Allí, reveló que los problemas de ANgie Jibaja comenzaron cuando formaba parte del reality de Mega.

"Cuando ella regresó de Chile, ya tenía una depresión severa que se la diagnosticaron allá. Vino con tratamiento, tomaba la pastilla y en el camino le ofrecían un trago y ella lo aceptaba. La depresión fue creciendo día a día", señaló.

Sobre las sustancias que consume la modelo, su madre detalló que solo toma alcohol. "A veces se excede. Ella se refugia en eso para olvidar las penas. El tratamiento que ella está no es por drogas, es por depresión", explicó.

"La veo bastante callada, no quiere hablar, solo quiere dormir. Me duele mucho verla donde está. Me hace recordar cuando ella estuvo en la cárcel. La diferencia es que cuando estaba en la cárcel, ella se arreglaba todos los días, cambiaba el color del cabello. Me da la impresión de que quería sentirse bien. Sin embargo acá veo que no quiere vivir", finalizó.

