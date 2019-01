Lucila Vit sale al paso tras críticas por supuesta extrema delgadez

Gran preocupación fue la que despertó la modelo argentina Lucila Vit, luego de compartir varios registros fotográficos luciendo su figura. Las publicaciones realizadas en su cuenta de Instagram, levantaron las sospechas de sus seguidores ante una supuesta extrema delgadez, situación que se hizo evidente en algunos comentarios.

Sin embargo, estas palabras no pasaron desapercibidas por la modelo quien, a través de la misma red social, salió al paso tras las críticas. "Para los que dicen que estoy muy flaca. En la foto se ve más de lo que lo estoy realmente… Se me afinó un poco la cintura, nada más, pero solo porque en Rosario no me daban ganas de comer alimentos tan calóricos por el calor que hacía allá", dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lucila Vit (@lucilavit) el 15 de Ene de 2019 a las 3:57 PST

"Me preguntan como lo logré y no fue más que lo que les conté. No me obsesiono con la dieta… Entreno porque amo hacerlo y tampoco me metí esteroides", escribió, explicando que jamás perjudicaría su salud por realizar ese tipo de prácticas.

Finalmente, aclaró que la clave para tener esa figura es la constancia y pasión que pone en sus entrenamientos.

