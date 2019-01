Esto es lo que opina Arnold Schwarzenegger sobre su futuro yerno, Chris Pratt

Recientemente el protagonista de 'Guardians of the Galaxy', Chris Pratt, reveló que se casaría con su novia, la hija de Arnold Schwarzenegger, Katherine y justo después de este anuncio, muchos se han preguntado, como será la relación entre el padre de la novia y el yerno, pues ambos se muestran muy rudos en pantalla.

Aunque el compromiso entre Chriss y Katherine se anunció apenas en enero de 2019, un tweet del 2015 ha emergido en las redes sociales y ahora el mundo puede saber como se llevan las dos estrellas de Acción. Se trata de una fotografía del del muro de autógrafos del programa 'The Late Late Show' con James Corden que fue tomada en junio de 2015. Allí logra apreciarse el autógrafo de Chris con el siguiente texto que también apunta con una flecha:

Al ver esa foto, Arnold la citó y compartió en su propio Twitter con el texto

Con ese pequeño gesto, ya se sabe que ambos se admiraban desde antes.

I'm right next to friggin' CHRIS PRATT. Congrats on the monster opening weekend, @prattprattpratt. You deserve it. https://t.co/ePHQHXt1nd

— Arnold (@Schwarzenegger) June 15, 2015