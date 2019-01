Este es el épico #10YearsChallenge de Meghan Markle

El reto del #10YearsChallenge, consiste en mostrar una fotografía propia del 2009 con otra del 2019, para así mostrar tu evolución y si ha existido o no un cambio radical en ti. En esta oportunidad agrupamos una fotografía de la famosa actriz y ahora Duquesa de Sussex, Meghan Markle en ese año y como se ve ahora.

En el año 2009, Meghan Markle apenas iniciaba su carrera. En primera instancia lo hizo como modelo. Poco a poco fue consiguiendo trabajos para marcas, más y más reconocidas, al punto de irse abriendo tímidamente camino. Así fue como empezó a asistir a eventos y en el año 2009, fueron tomadas estas fotografías donde se le ve comprando. Meghan se ve muy sencilla, con shorts negros, camisa negra, lentes de sol y una bolsa. Llevaba sandalias, por lo que se puede deducir que el evento era realmente informal.

It’s the #10YearChallenge, Meghan Markle style in a #tbt for today. Here is Meghan back in 2009… (get style details on the blog, of course!) https://t.co/BBcIuGMjcw pic.twitter.com/mDtYz4G2t4

