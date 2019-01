Roberto Cox revela su secreto para lucir bien: "La soltería me mantiene así"

Hace una semana, el estudio de Bienvenidos recibió en su panel a Roberto Cox, el periodista de 35 años que se convirtió en el nuevo comentarista del matinal de Canal 13.

Inicialmente, participó del programa para hablar de su labor como corresponsal en el extranjero. Específicamente en Malasia, en donde cubrió el caso de los chilenos que estuvieron presos por matar a un hombre.

Sin embargo, su presencia encantó de inmediato y logró destronar a otras figuras que hasta entonces podían figurar como los más atractivos del matinal. Por eso, casi de manera inmediata, le ofrecieron ser parte del panel durante el verano, para hablar de contingencia e incluso farándula.

"No me creo la imagen de galán. Obviamente si te la atribuyen se agradece, porque a quién no le gusta que le digan eso. No soy de ir por la vida con el ‘aquí vengo yo, miren que lindo que soy’. Para nada. De hecho soy bastante tímido", comenta a La Cuarta sobre los halagos que ha recibido.

Consultado por su secreto para tener un cuerpo envidiable, contó que "hago deporte. En Barcelona iba al gimnasio, juego fútbol, pero los últimos seis meses he estado bastante estancado en ese sentido por el viaje a Malasia. Yo creo que la soltería me mantiene así, jajajá. No sé si es para estar tan perfecto, pero es una buena receta".

Roberto Cox nació en Suiza y es chileno, pero cautiva con un acento argentino. El mismo que adoptó durante su infancia, cuando vivió en el país transandino. Es hijo de diplomático, y domina el inglés y el francés. Pero eso no es todo, ya que también posee un atractivo que incluso le ha hecho ser vinculado con figuras del espectáculo como Kel Calderón, cuya mamá, que figura como panelista del Bienvenidos desde el año pasado, se mostró encantada con el joven.

"Me río, me divierte, mientras uno sepa hasta dónde puede jugar con estas cosas. Sé que mi lugar es el de periodista, me gusta hacer periodismo serio, lo demás es un juego", señaló. Y es que el amor parece ser un tema complejo para él.

"Mi última relación estable fue hace 5 años con una chica argentina. El hecho de viajar tanto y tener una corresponsalía en el canal no facilita mucho el tener pareja estable, aunque ese no es solo el motivo. Yo también he querido estar solo o no me he cruzado con la persona indicada. No se ha dado, y no ando desesperado buscando polola", explicó.

