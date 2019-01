Rihanna demanda a su padre por utilizar su nombre para negocios falsos

La ruptura de Rihanna con su padre se ha profundizado. La cantante ganadora del Grammy está demandando a Ronald Fenty, diciendo que explota su nombre, según los informes.

En una nueva demanda obtenida por TMZ, Rihanna (de nombre completo Robyn Rihanna Fenty) presentó documentos sobre una empresa de desarrollo de talentos que inició en 2017 llamada Fenty Entertainment. Ella ya ha registrado el nombre "Fenty" para sus propios negocios, incluida su exitosa línea de maquillaje, Fenty Beauty.

Rihanna dice que no tiene nada que ver con Fenty Entertainment, "Aunque el Sr. Fenty es el padre de Rihanna, no tiene, y nunca ha tenido, autoridad para actuar en nombre de Rihanna", afirma el documento. Algunas reservas erróneas supuestamente incluyen una gira por 15 millones de dólares por América Latina más dos conciertos en el Staples Center en Los Ángeles y el T-Mobile Arena en Las Vegas por 400 mil dólares. Ella dice que no tiene nada que ver con las reservas.

En 2018, Ronald Fenty intentó registrar "Fenty" para una línea de hoteles boutique, pero fue rechazado por la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU.

La cantante ha sido abierta sobre su alejamiento con su padre a través de los años, alegando que fue testigo de cómo él abusó de su madre cuando era niña. Se reconciliaron, pero las cosas volvieron a ponerse mal en 2008 cuando la "avergonzó" durante una gira.

