Meghan Markle respondió de la manera más graciosa a una mujer que la llamó gorda

Si hay algo de lo que Meghan Markle no prescindió cuando se convirtió en duquesa de Sussex, es su sentido del humor.

El miércoles, la exactriz de 37 años, que está embarazada de seis meses de su primer hijo, visitó la caridad animal Mayhew en el norte de Londres, informó ETOnline, su primera visita al lugar desde que el Palacio de Kensington lo nombró uno de los patrocinios oficiales de Markle.

Do my ears deceive me? Quite possibly the first time the Duchess of Sussex has been called a "fat lady" and loved it pic.twitter.com/xR2NelQyAW

— Hannah Furness (@Hannah_Furness) January 16, 2019