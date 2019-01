Maly Jorquiera encanta con fotografía en bikini: "Lo que no tengo de cuerpo, lo tengo de actitud"

Llegó el verano y junto con él, una ola de fotografías que evidencian cómo muchos disfrutan el periodo estival. Pero las famosas no se quedan atrás y, aprovechando la ocasión, son varias las que han publicado imágenes luciendo su figura en bikini. Una de ellas es la comediante Maly Jorquiera, quien compartió una imagen disfrutando los días de calor.

"Estoy demasiado feliz por que #mamaly se siente regia!!!! #EsteEsMiVerano

Se me cayeron las pechugas con la lactancia y estoy flacucha por que corro todo el día, pero estoy sana y bien reafirmada mental y físicamente. Lo que no tengo de cuerpa lo tengo de actitud y que jue!!", escribió en su Instagram.

Una energía que terminó siendo aplaudida por sus seguidores, quienes se manifestaron con creativos comentarios. "Eres una loca linda y divertida, además regia. No me pierdo las Milf. Las adoro", comentó una persona, mientras que otra señaló que "Me encantas. Siento que hasta tus fotos son divertidas".

Otros usuarios dijeron frases como "Bella, fantástica tu actitud muy positiva. Me encanta", "Esa es la actitud. Lindaaaa" y "Estás regia y feliz… Qué mejor!!!!". Y es que su fotografía, que acumula más de 13 mil 'me gusta', no dejó indiferente a nadie.

