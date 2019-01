Las opciones de Nace una Estrella para ganar un Oscar son cada vez menos, se espera pierda en los SAG Awards

Nace una Estrella lidera los Premios del Sindicato de Actores de Pantalla, SAG Awards, con cuatro nominaciones y es una de las 18 películas en obtener ese alto número, pero ¿podría alejarse con las manos vacías? Si lo hace, sería la sexta película en la historia de la premiación.

La película está nominada como mejor ensamble, el actor principal de Bradley Cooper, la actriz principal de Lady Gaga y el actor de reparto para Sam Elliott, pero actualmente no se proyecta ganar a ninguno de ellos según algunos expertos en cine y en ceremonias de premios.

Nace una Estrella ocupa el segundo lugar en Black Panther en conjunto, mientras que Christian Bale (Vice) y Glenn Close (The Wife) han superado a los una vez favoritos, Cooper y Gaga, luego de sus victorias en los Globos de Oro y los Critics Choice. Y Elliott está en tercer lugar, detrás de Richard E. Grant (Can You Forgive Me?) y el ganador del Globo y el Critics Choice Mahershala Ali (Green Book).

Si las predicciones son correctas, la cinta protagonizada por Lady Gaga se uniría a las cuatro veces perdedores de SAG The English Patient (1996), The Hours (2002), Brokeback Mountain (2005), Into the Wild (2007) y Manchester by the Sea (2016). De estos, todos menos Brokeback Mountain y Into the Wild ganaron premios Oscar (Juliette Binoche por The English Patient, Nicole Kidman por The Hours y Casey Affleck por Manchester by the Sea).

