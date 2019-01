Kim Kardashian reveló el estatus de su pleito con Taylor Swift

La noche del lunes 14 de enero, Kim Kardashian se sentó en su primera entrevista en años con sus hermanas Khloé Kardashian y Kourtney Kardashian, allí aprovechó para dar una actualización sobre su larga disputa con la exitosa cantante y compositora Taylor Swift, la misma que su esposo humilló hace 10 años en plena ceremonia de los MTV Video Music Awards.

Esto es lo que Kim Kardashian opina ahora de Taylor Swift

Sucedió en el programa de entrevistas 'Watch What Happens Live!' conducido por Andy Cohen que decidió preguntarle de manera directa y clara a Kim Kardashian sobre su famosa pelea con Taylor Twift. Ante la interrogante esto fue lo que respondió la esposa de Kanye West:

"Sobre eso. No pasa nada. Siento que todos hemos avanzado"

Realmente las respuestas fueron super candentes y las hermanas Karashian aprovecharon para hablar de sus peleas con Amber Rose, Blac Chyna y otras personalidades con las que han tenido altercados en los últimos años. Realmente fue una entrevista muy completa que no dejó ninguna duda sobre lo que actualmente viven las protagonistas de 'Keeping up with the Kardashians'.

Esta es la primera entrevistas que conceden de las tres hermanas en al menos cuatro años.