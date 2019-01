Chris Pratt le avisó a su ex esposa Anna Faris que se iba a casar con un mensaje de texto

Debido al revuelo que ha causado el repentino compromiso del actor Chris Pratt con Katherine Schwarzenegger, muchos detalles sobre esta relación han empezado a emerger y cada vez son más y más sorprendentes, pues lo que más ha impresionado al público, es que el actor apenas acababa de anunciar su divorcio de Anna Faris y ahora ya tiene nuevo matrimonio en puerta.

Con los detalles que se han ido filtrando, se conoció que Chris Pratt le dijo a su ex esposa, la también actriz Anna Faris, que le había propuesto matrimonio a su novia Katherine Schwarzenegger, por medio de un mensaje de texto. Así lo reveló Faris en su más reciente podcast:

"Chris me envió un mensaje de texto esta mañana y me dijo: 'Le propuse matrimonio a Katherine anoche'. Y yo le dije 'Ahh, eso es increíble'. Y le respondí que le quería recordar que soy una ministra ordenada. No soy muy buena en eso. Estoy muy feliz por ellos. Sabía que iba a suceder y la amo y lo amo y estoy muy feliz de que se hayan encontrado"

Anna Faris Reveals Ex Chris Pratt Texted Her After He Proposed to Katherine Schwarzenegger https://t.co/f6bQWpWnsH

— People (@people) January 15, 2019