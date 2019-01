"Te caigo como 'patá en el c... '": El duro enfrentamiento entre Camila Recabarren y la Doctora Cordero

Sabemos que la Doctora Cordero se encarga cada cierto tiempo de hacer polémica por sus fuertes declaraciones o enfrentamientos públicos. Sin ir más lejos, la comentarista de farándula enfrenta una querella por parte de la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Precisamente de eso hablaban este martes en e matinal "La Mañana" de CHV, cuando la mujer decidió llamar para dar su versión de los hechos y, por supuesto, enfrascarse en una nueva discusión.

“Yo te caigo como ‘patá en el culo’, Camila”, le dijo en un momento a Camila Recabaren, nueva panelista del espacio.

“Sí, un poquito, es que siento que siempre habla mal de las personas", se sinceró la ex trabajadora de La Red, agregando que "la he visto muchas veces, en muchas entrevistas, y coincido con su opinión muchas veces, pero a veces no lo hace desde el respeto. Ahí es donde muchos se equivocan, no sé, el ‘Pastor’ Soto…”.

Y de ahí en más todo mal. En el momento en que Camila Recabarren comparó a María Luisa Cordero con el Pastor Soto, la Doctora se enfureció y arremetió contra la panelista.

“No me vas a comparar con el ‘Pastor’ Soto porque ahí sí que te quito el saludo… No Camilita, lo que pasa es que yo me crié en una casa de unos papás campesinos, con una formación muy aguerrida. ‘Cuando tú respetes a una persona, esa persona te tiene que demostrar que es superior a ti’, pero acá en Chile cualquier pelafustán, grosero, maloliente exige respeto”, aseveró la mujer que también comenta en el programa "Mentiras Verdaderas" de La Red.

“Sabe lo que yo pienso, que ustedes son evangélicos que me tocan el timbre y me quieren convertir al evangelio. ¡Gloria al altísimo! ¡Gloria al pulento! Amén, amén”, agregó la especialista.

“No es por mí, yo ya soy adulta, pero que un niño prenda la tele, o no tan niño y la escucha a usted transmitiendo puras palabras así. Tirarle mierda por tirar a personas X”, arremetió Camila Recabarren.

“Depende de la definición que tú tengas de tirar fecas, porque estamos en horario matinal de niños y si estás respetando a los niños no digas garabatos, Camilita (…) A ti no más te gusta. El sartén le dice a la olla no me tiznes”, sentenció en la discusión la Doctora Cordero.