Angélica Sepúlveda reveló detalles sobre su eventual participación en el nuevo reality de Mega

‘Resistiré’ se llamará el nuevo reality de Mega animado por Diana Bolocco. Claro que el espacio “extremo” aún no confirma a sus integrantes. Sin embargo, nombres como el de Rocío Marengo o Laura Prieto ya suenan en la posible lista de competidores.

Lo que sí, hubo alguien que fue al casting y no fue seleccionada, transparentando esta situación en su cuenta de Instagram.

Angélica Sepúlveda no entrará al nuevo reality

Se trata de Angélica Sepúlveda, más conocida como la “Chucky” de la TV chilena. La otrora participante de ‘1810’ informó que el año pasado hizo la prueba para entrar al programa que prepara la estación del Grupo Bethia. No obstante, la ex chica reality no quedó seleccionada.

“Yo soy de ir con la verdad de frente y por lo mismo, les cuento que en agosto del año pasado estuve en las grabaciones del casting, me comentaron que era de competencias, un tanto extremo y el premio al ganador maravilloso, me preguntaron si estaba interesada en participar y dije que sí”, comenzó diciendo su post.

A su vez reveló que tras meditarlo, se decidió por aquella apuesta debido al “dinero, pues lo necesitaba mucho”.

Así las cosas hasta diciembre no recibió respuesta por parte de la producción. Y antes de terminar el año fue informada de que “los participantes seleccionados estaban listos. Yo no fui llamada, por ende no seré parte de él. Se los comento para que no me preguntan más si entraré a ese reality”.

Tal parece que Sepúlveda recibió gran cantidad de mensajes consultando por su eventual participación en ‘Resistiré’. “Agradezco a todos los que deseaban que entrara a competir”, finaliza su entrada.

