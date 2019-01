The Situation, el famoso integrante de Jersey Shore, comenzará su condena de ocho meses en prisión

Se acabó el tiempo para Mike "The Situation" Sorrentino. La estrella del programa de realidad "Jersey Shore" comienza este martes su sentencia de prisión por ocho meses.

La abogada de Sorrentino, Kristen Santillo, le dijo al portal de espectáculos TMZ que se entregará el martes para comenzar a cumplir su condena en la Institución correccional federal en Otisville, Nueva York. En los ocho meses que estará en prisión, The Situation tendrá mucho contacto con el exterior.

Antes de presentarse en la prisión, Sorrentino instó a sus amigos, familiares y seguidores a que lo escribieran mientras están tras las rejas, publicando la dirección de correo de la prisión para sus 1.3 millones de seguidores en Twitter.

For family , friends & fans

Mailing Address for letters only:

Michael Sorrentino#66910-050

Otisville FCI

Federal Correctional Institution

Satellite Camp

PO Box 1000

Otisville, NY 10963

— Mike The Situation ☝🏻 (@ItsTheSituation) January 15, 2019