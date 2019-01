Publican el tráiler de Spider-Man: Far from home y las redes enloquecen con teorías sobre la cinta

Después de revelar el primer tráiler de la cuarta película de Marvel Avengers, Avengers: Endgame, el mes pasado, Sony y Marvel lanzaron el primer teaser de Spider-Man: Far From Home este martes 15 de enero. Far From Home es la secuela de Spider-Man: Homecoming de 2017 y trata sobre la vida y las aventuras del cihco araña post-Infinity War y Endgame.

El tráiler muestra a Peter Parker viajando a Europa con sus amigos y que solo quiere ser un adolescente normal. Eso no dura mucho tiempo, ya que fue contactado por Nick Fury, quien lo alerta sobre una misión especial en Europa y le informa sobre su deber. Destacadamente ausente en este tráiler está Iron Man / Tony Stark, quien se ha desempeñado como la figura paterna de Parker en el universo cinematográfico de Marvel actual y apareció en Spider-Man: Homecoming.

En el corazón de la misión está el villano Mysterio (interpretado por Jake Gyllenhaal), pero no está claro con quién está tratando Spidey o qué está haciendo exactamente Mysterio.

El tráiler de Spider-Man: Far From Home llegó en un momento curioso, dado que Avengers: Infinity War vio cómo el personaje se evaporaba junto con la mitad de todas las criaturas vivas cuando Thanos chasqueaba los dedos. Por lo tanto, debido a que Spider-Man ya ha "muerto" en otra película, tendrá que resucitarlo en Endgame (que saldrá en abril) para continuar en esta secuela (que saldrá unos meses más tarde, en julio). Entonces, de manera indirecta, el Peter Parker vivo en Spider-Man: Far From Home es la confirmación de que el y otros resucitarán en Endgame.

Te recomendamos en video