Netflix aumentó los costos de todas sus suscripciones, revisa aquí los nuevos precios

Netflix es la plataforma de streaming más popular del mundo… y ahora acaba de difundirse que aumentarán sus costos en todas las suscripciones.

Los precios fueron elevados entre 13% y 18%, su mayor alza hasta la fecha, reseñó el portal CNBC.

La suscripción básica y económica pasó de 8 a 9 dólares. Asimismo, los planes de 11 y 14, aumentarán a $13 y $16, respectivamente.

Los nuevos suscriptores estarán sujetos a los precios más altos de inmediato, mientras que los miembros actuales de Netflix verán el despliegue de nuevos precios en los próximos tres meses.

"Cambiamos los precios de vez en cuando a medida que continuamos invirtiendo en un gran entretenimiento y mejorando la experiencia general de Netflix", dijo la empresa en un comunicado al medio CNBC, cuando había decidido aumentar el costo de su servicio en 2017.

El gigante del streaming ha estado destinando miles de millones de dólares a su contenido, y sus originales incluyen títulos populares como Orange is the New Black , House of Cards y Stranger Things .

Este aumento de precio también se produce en un momento en que Netflix está recibiendo gran reconocimiento tanto por sus series originales como por sus películas.

La compañía logró ocho nominaciones a los premios BAFTA en 2019 y se llevó a casa varios Globos de Oro por producciones como The Kominsky Method y Bodyguard, así como para Roma de Alfonso Cuarón .

