Lady Gaga compite por el rol de 'Cleopatra' y su principal competencia es Angelina Jolie

Ha sido el tabloide The Daily Star, el primero en anunciar que se encuentra en fase de preproducción un nuevo proyecto cinematográfico con alta presupuesto y factura internacional que busca revivir el emblemático personaje de Cleopatra. Para lograrlo la actriz principal, debe ser alguien que logre llenar la taquilla y para esto se espera que un nombre fuerte este encabezando el elenco, el nombre de Lady Gaga es el que más pesa pero no tendrá el camino fácil.

El ambicioso proyecto tendría un alto presupuesto, se trata de la más ambiciosa biopic de Cleopatra jamás producida, buscando superar la que en su momento protagonizó Elizabeth Taylor. Lo cierto es que el rol principal no ha sido determinado y el proyecto está realmente en una fase demasiado inicial.

According to a report from The Daily Star, Sony Pictures, who are developing a big-budget biopic on Eqyptian Queen Cleopatra, are now looking at Lady Gaga potentially playing the legendary ruler in the new film. Apparently Gaga and Angelina Jolie are “competing” for the role. pic.twitter.com/awhEw5vso4

— Lady Gaga (@AlanThePrince) January 14, 2019