La divertida respuesta de Kate Middleton cuando le preguntaron si la Reina Isabel comía Pizza

La siempre elegante Kate Middleton fue vista la mañana de este martes 15 de enero en el jardín King Henry, parte del Jardín Comunitario de Islington en la localidad de Londres, Inglaterra. Una calurosa visita de la Duquesa en la que compartió con los niños de la comunidad y con sus padres que amablemente se acercaron a saludarla y conocerla de cerca.

La dinámica del evento consistía en que la Duquesa de 37 años hiciera diferentes actividades con los niños e incluso hornear algunas pizzas con ellos, en un horno al aire libre diseñado para que todos pudieran compartir.

We’ve been blessed with a truly memorable image: Kate Middleton making pizza https://t.co/u9wfCUvy5b

Ella expresó la importancia de hacer actividades al aire libre con los niños. Un reporte de la revista People reveló que durante la visita de Kate, una niña no tuvo miedo ni mucho menos pena de hacerle una pregunta sobre la reina Isabel, la niña quería saber si la reina ha comido pizza o si le gusta, esta fue su divertida respuesta:

"Sabes, esa es una buena pregunta. La verdad es que no lo sé . Tal vez la próxima vez que la vea le pregunto y me aclaro yo también esa duda"

Kate Middleton Had the Best Reaction When a Child Asked If the Queen Ate Pizza https://t.co/kgCJSJV6P9

— People (@people) January 15, 2019