Khloé Kardashian vive su mejor momento con el padre de su hija y estas fotos lo demuestran

La noche del domingo 13 de enero, Khloé Kardashian y Tristan Thompson se mostraron más cariñosos que nunca al salir del juego de los Cleveland Cavaliers contra los Lakers de Los Angeles que se celebró en el Staples Center. La socialité de 34 años, y el jugador de 27 años, salieron a cenar juntos y fueron vistos llegando de la mano al local Craig en West Hollywood, con este gesto aplacaron los rumores de que todo esta mal entre ellos.

Khloe Kardashian and Tristan Thompson are looking so happy together in this rare outing during his NBA season: https://t.co/2ZeUU7C3zo

— JustJared.com (@JustJared) January 14, 2019