Critican a Khloé Kardashian por usar este extravagante atuendo en juego de Tristan Thompson

La noche del domingo 13 de enero, en el Stapple Center de Los Angeles, se celebró u nuevo encuentro entre los Cleveland Cavaliers contra los Lakers de Los Angeles, a esta cita deportiva asistió nada más y nada menos que Khloé Kardashian para demostrarte todo su apoyo al padre de su hija, el jugador Tristan Thompson, lo que llamó la atención en este caso no fue el gesto de asistir a pesar de todos sus problemas, sino más bien, el atuendo que Khloé escogió para esta cita deportiva.

Khloé optó por un atuendo completamente negro, un blazer negro sobre un seawter negro con mangas largas, también en tono negro liso, y una falda pantalón con textura que era la pieza más dramática de todo el outfit. Lo cierto es que a diferencia de otras ocasiones donde Khloé lucía mucho más casual y menos producida, esta vez fue todo lo contrario y las miradas de los asistentes y medios se posaron sobre ella.

Check out the weird outfit Khloe Kardashian wore to support Tristan Thompson’s basketball game https://t.co/2hZPlKG4vD pic.twitter.com/XA1gTfnoG1

— browngh.com (@brownghdotcom) January 14, 2019