Asombroso video detrás de cámaras de Mary Poppins se hace viral en las redes sociales

Mary Poppins Returns realmente hizo posible lo imposible. Un nuevo video detrás de escenas publicado por Disney muestra el gran truco que el director de la película Rob Marshall realizó para hacer que fuera lo más real posible, ¡incluida la desaparición de Emily Blunt en la bañera!

En la película, Mary Poppins les está dando un baño a los niños de Banks cuando comienzan a desaparecer lentamente bajo la montaña de burbujas. La niñera mira directamente a la cámara y se desliza hacia atrás en la bañera, ¡y luego bajo el agua! – Para una secuencia de fantasía. Y mientras que la toma parece que podría ser CGI, el video detrás de escena muestra que Blunt, de 35 años, en realidad se deslizó por una fuerte pendiente y se fue por debajo del escenario.

You know that bathtub shot in #MaryPoppinsReturns you assumed was CGI? 😵😵😵 (via @disneyamore) pic.twitter.com/gAlLqCGdbM

— CafeFantasia 💫 (@CafeFantasia) January 12, 2019