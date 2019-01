Así se ve Jake Gyllenhaal como Mysterio en el nuevo trailer de 'Spider-man; Far from home'

Finalmente el trailer oficial de 'Spider-Man: Far From Home' ha sido estrenado y ahora es un hecho, ya podemos ver como se ve Jake Gyllenhaal como Mysterio, el villano que será personaje central en la nueva entrega del superhéroe arácnido que da vida el talentoso Tom Holland como el ocurrente Peter Parker, personaje que lo terminó de catapultar a la fama internacional.

First looks at Jake Gyllenhaal as Mysterio in #SpiderMan #FarFromeHome! pic.twitter.com/mll7iEstBd

