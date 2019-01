Así reaccionó Kourtney Kardashian ante el posible compromiso entre Scott Disick y Sofia Richie

La noche del lunes 14 de enero, Las hermanas Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Kourtney Kardashian, hicieron una aparición muy especial en el programa de entrevistas 'Watch What Happens Live!' conducido por Andy Cohen. El programa de entrevistas lograba reunirlas a las tres en un talk show por primera vez en mucho tiempo. La cita permitió que se aclararan muchas dudas sobre la vida privada de las protagonistas de 'Keeping up with the Kardashians'

Kourtney Kardashian fue muy sincera sobre Scott Disick

Uno de los momentos más tensos de la entrevista fue cuando el conductor, Andy Cohen, leyó una serie de preguntas que los usuarios de Twitter hicieron para las hermanas Kardashian y una de ellas era sobre su opinión sobre su expareja y padre de sus hijos, Scott Disick y su actual novia Sofía Richie.

Sofia Richie Joins Scott and Kourtney on Extended Family's NYE Trip – E! NEWS https://t.co/ZmMX9Ig1Km pic.twitter.com/EBUeTECmIf — Kim Kardashian fans (@kardashianfans) January 15, 2019

El presentador le preguntó directamente a Kourtney sobre los rumores de que ella podría estar completamente aterrorizada de que Scott y Sofía pudieran comprometerse. El le pregunto directamente: "¿Cuál sería tu reacción si ellos se comprometieran?" a lo que ella respondió.

"¡Felicidades!"

Aunque el momento fue evidentemente incómodo, Kim Kardashian de inmediato complementó la respuesta y dijo que todos se habían ido de vacaciones juntos y que todo estaba bien entre ellos. Recordemos que Kourtney y Scott tienen tres hijos en común: Mason, de 9 años, Penélope, de 6 años y Reign, de 4 años.