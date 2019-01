Así fue la primera entrevista juntas de Kim, Khloé y Kourtney Kardashian después de mucho tiempo

Kim, Khloé y Kourtney Kardashian asistieron la noche de este domingo 14 de enero al famoso programa de entrevistas 'Watch What Happens Live!' conducido por Andy Cohen. Esta sería la primera entrevista de las hermanas principales de 'Keeping up with the Kardashians' en mucho tiempo y todas las preguntas posibles fueron respondidas.

Las hermanas Kardashian están en su mejor momento

La conversación con las tres hermanas Kardashian fue realmente todo un éxito. Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando Kim finalmente reveló el sexo de su próximo bebé que nacerá bajo el método de vientre en alquiler. Kim le reveló a Andy Cohen que fue el día de su fiesta de Año Nuevo que al sentirse un poco ebria empezó a contarle a todos los invitados que sería madre de nuevo. Además confirmó que el sexo del bebé es masculino.

Lo cierto es que Khloé y Kourtney también dieron muchos detalles de su vida privada. Revelaron que siguen en contacto con Caitlyn Jenner, no con mucha frecuencia pero que si saben de ella. Kourtney además respondió de manera muy positiva al hecho de que su ex esposo, Scott Disick, se comprometiera con su novia Sofia Richie. Una serie de preguntas de los seguidores de las hermanas más famosas de la televisión fueron leídas al aire y sin ningún tipo de filtro.