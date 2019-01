Alicia Keys será la conductora de los Grammys 2019

El próximo domingo 10 de febrero de 2019, hará historia al convertirse en la primera mujer de color y ganadora de múltiples premios Grammy en ser la conductora de los Grammys 2019. El galardón más respetado de la industria de la música que este año celebra su edición 61 en medio de una ola de propuestas creativas.

IT'S OFFICIAL! 15-time GRAMMY winner @AliciaKeys will host the 61st #GRAMMYs, marking her first time as master of ceremonies for Music's Biggest Night. pic.twitter.com/DsgsYqDNej

