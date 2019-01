Teoría revela que Joe Goldberg de 'You' y Dan Humprey de 'Gossip Girl' son la misma persona

En 2018 se estrenó solo para Estados Unidos la serie 'You' por la cadena Lifetime, para finales de ese mismo año, el gigante del servicio de Streaming, Netflix, adquirió los derechos para transmitir la misma desde su plataforma y desde entonces una nueva ola de fanáticos le ha prestado especial atención a la serie en su primera temporada, pero un detalle ha llamado mucho la atención de todos.

'You' esta protagonizada por Penn Badgley, el mismo actor que entre 2007 y 2012, dio vida a Dan Humprey, uno de los personajes centrales de la serie juvenil 'Gossip Girl'. Lo cierto es que la similitud entre ambos personajes ha llamado mucho la atención de los seguidores en redes sociales que comentan que básicamente un personaje es la continuación de otro.

NETFLIX's YOU:

Starring Penn Badgley… Joe Goldberg, a lonely outsider who stalks everybody via social media & finds his way into an "it" crowd via a hot blonde

AKA:

NETFLIX's YOU:

Starring Penn Badgley… like Gossip Girl, but Dan Humphrey has a dash of homicidal tendencies

— Maria Newton (@MariaNewton21) January 5, 2019