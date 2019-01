Solo si se cumple esta petición, Travis Scott actuará con Maroon 5 en el Superbowl 2019

Ya han sido revelados de manera oficial, los actos musicales seleccionados por la NFL para el show del medio tiempo del Superbowl. Uno de ellos, es nada más y nada menos que, Travis Scott, el padre de la hija de Kylie Jenner. Scott reveló que solo aceptó presentarse en el espectáculo con una contundente condición.

La NFL deberá hacer una donación de al menos $500.000 a una organización benéfica que Travis Scott seleccione, ese fue su petición antes de aceptar. Por otra parte, existen fuertes rumores de que muchos artistas descartaron participar en este show para mostrar solidaridad con Colin Kaepernick, el jugador que la NFL ha decidido mantener fuera del campo debido a su protesta pacífica de arrodillarse durante el Himno Nacional, gesto que ha enardecido a las masas. Travis comentó lo siguiente a la revista Vulture:

"Respaldo a todos los que defienden lo que creen. Sé que, como artista, tengo la capacidad de inspirar. Entonces, antes de confirmar mi participación en el show del medio tiempo del Super Bowl, me aseguré de asociarme con la NFL en esta importante donación. Me enorgullece apoyar a los Dream Corps y el trabajo que realizan que, con suerte, inspirará y promoverá el cambio"

Maroon 5 will headline Super Bowl LIII halftime show with guests Big Boi and Travis Scott https://t.co/UaU9yDLLgH pic.twitter.com/AQT0FiJtaT

— CNN (@CNN) January 13, 2019