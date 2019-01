Ya hay fecha: guionista de "Pacto de Sangre" revela cuándo terminará la teleserie

La teleserie nocturna de Canal 13 "Pacto de Sangre" se ha convertido en todo un fenómeno de redes sociales, y las consecuencias de la muerte de Daniela Solís ha arrastrado un montón de fanáticos que han creado un montón de teorías.

Pero nada es para siempre. Una de las guionistas de la historia, Catalina Calcagni, dio detalles en el canal de YouTube El Periodista de cómo es el proceso de creación tras la producción y se refirió a la fecha en la que está planeado darle un final a la nocturna.

"Es la parte más entretenida. Hacemos un mapa. Sabíamos que teníamos definidos a estos cuatro amigos, y como el universo de la teleserie es cerrado, teníamos solo dieciséis actores para poder crear", comenzó señalando.

"La idea es que cada personaje tenga un conflicto central claro y, además, alguien que lo escuche, alguien a quien amar y alguien a quien odiar. Con eso tú sabes que cada personaje podrá ocupar distintos lugares en la historia", agregó.

Además, asegura que la diversidad sexual fue considerada, pero no quisieron convertirlo en un recurso forzado: "Fue conversado. En algún momento había una línea de historia lésbica entre dos de las protagonistas. Dos de las protagonistas iban a ser lesbianas. Pero nos pasó que era un universo súper chiquitito y siempre que intentamos instalarlo parecía más bien accesorio para la historia que queríamos contar".

Calcagni también confesó cuál era su personaje favorito en la historia, Alonso: "Me encanta, me resulta rico escribirlo. Esta ironía de clase alta, autoconsciente, me parece interesante".

La guionista reveló también que la idea principal venía dando vueltas hace años por parte del jefe del equipo, quienes la fueron desarrollando y dando origen a lo que es hoy Pacto de Sangre. Se refirió, además, a las filtraciones: si bien en un principio solo había 5 personas involucradas, ahora, con un equipo de más de 100, se baraja la posibilidad de grabar más de un final.

Respecto a la fecha del gran final de la historia, está previsto que la nocturna tenga sus últimos capítulos durante el mes de abril.

