Netflix anuncia 'The Perfect Date' su nueva comedia romántica con Noah Centineo y Camila Mendes

Después del éxito de películas como 'To All the Boys I've Loved Before' y 'Sierra Burgess Is a Loser', Netflix sigue apostando por las comedias románticas para adolescentes y nuevamente disfrutaremos del talento de Noah Centineo en una nueva apuesta que el servicio de streaming prepara para el verano de 2019.

Será en el verano de 2019 que conozcamos 'The Perfect Date', el nuevo film que protagonizará Noah Centineo, esta vez al lado de la protagonista de 'Riverdale' Camila Mendes. La trama de la película nos cuenta la historia de un adinerado empresario que a temprana edad inventa una aplicación de citas y a raíz de esto se van desarrollando una serie de eventos hasta conocer a la chica con la que querrá su cita perfecta.

.@noahcent will pretend to be your boyfriend this summer! Well, he will in our movie "The Perfect Date" w/ @lauramarano & @CamilaMendes. He plays an enterprising young man who, to make money for college, creates a dating app & stands in for non-existent boyfriends. pic.twitter.com/Pg8iHxaPDQ

— See What's Next (@seewhatsnext) January 11, 2019