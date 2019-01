El romántico regalo de cumpleaños que Miley Cyrus le dio a su esposo Liam Hemsworth

El 13 de enero, Liam Hemsworth cumplió 29 años de vida. El actor, recién casado con Miley Cyrus, recibió un regalo que se hizo público en redes sociales. Se trata de una romántica carta donde la cantante dedica a su "hombre favorito" los momentos que han compartido.

La también actriz reveló su escrito a través de Twitter y dejó salir su lado más tierno, ese que recuperó al reconciliarse con Hemsworth. Esta pareja, que ahora es una de las más queridas de Hollywood, contrajo matrimonio el pasado 23 de diciembre.

"Pensé que puedo compartir algunas de mis cosas favoritas sobre mi hombre favorito en honor a este día muy especial. La forma en que me miras, la forma en que miras a nuestros perros, nuestros cerdos, nuestros caballos, nuestros gatos u nuestros peces". Así escribió Miley Cyrus en un extracto de la carta.

HBD 2 Da Hubz pic.twitter.com/ijANCWnX2H — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) January 14, 2019

Continúa su dedicatoria: "La forma en que miras a tu familia, tus amigos, a los extraños, a la vida. La forma en que miras el océano y la forma en que te tomas tu tiempo. La forma en que vas afuera cuando pregunto 'cómo está el clima' en vez de revisarlo en tu teléfono".

"Amo cómo aprendes y creces. Amo escribir canciones sobre ti en el piano y amo como tú me dejas ser yo. Pero simplemente te amo. Incondicionalmente". Más de 47 mil 700 RT y 185 mil "likes" ha recibido el posteo. Uno de los usuarios se atrevió a publicar un "antes" y "después".

Recordemos que Liam y Miley se conocieron en 2009 y, un año más tarde, fueron protagonistas de "The Last Song". En 2013 se separaron y tres años luego se dieron una segunda oportunidad. Desde ese momento, Cyrus dejó su faceta polémica y vulgar para volver a ser la elegante intérprete de "When I look at you". En 2018 se dieron el "sí" en una boda secreta que saltó a la luz pública en redes sociales.

Nueva Mujer Con esta FOTO Kim Kardashian demuestra que no cuida los detalles, ‘accidentalmente’ revela su parte íntima La socialite volvió a causar un revuelo mediático en las redes sociales

Te recomendamos en video